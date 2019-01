Deel dit artikel:













Succesvolle voorstelling over Molukse geschiedenis opnieuw opgevoerd (Foto: Aan de andere kant)

Een driedelig theaterproject 'Aan de andere kant' over de geschiedenis van Molukkers in Nederland is zó populair dat het eerste deel opnieuw wordt opgevoerd. Dat gebeurt over een maand voor het eerst in Marum.

Het project gaat over de behandeling die de Molukse KNIL-soldaten kregen, die in de jaren vijftig voor Nederland tegen de Indonesiërs vochten. Nederland kwam na deze oorlog zijn belofte niet na om de Molukkers een eigen staat te geven. Randstad 'Aan de andere kant', was afgelopen najaar al opgevoerd op diverse plaatsen met een grote Molukse gemeenschap, zoals Marum, Appingedam en Bovensmilde, maar gaat nu dus in reprise. Tweede deel Het wordt dan niet alleen in het noorden, maar ook in Amsterdam, Utrecht en Den Haag opgevoerd.Dit najaar gaat ook het tweede deel van het project, over de tweede generatie Molukkers in Nederland, in premiere.