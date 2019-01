Deel dit artikel:













Chris Huizinga doet mee aan WK na afzegging Jorrit Bergsma (Foto: Chris Huizinga/Instagram)

Chris Huizinga komt bij de WK Afstanden in actie op de Mass Start. De schaatser uit Garnwerd was in eerste instantie reserve. Jorrit Bergsma heeft zich afgemeld voor het onderdeel. Daardoor kan Huizinga alsnog meedoen.

Zijn ploeggenoot Douwe de Vries is ook aangewezen. Huizinga reed eerder dit seizoen al een aantal Mass Starts bij worldcupwedstrijden. Marcel Bosker Marcel Bosker is nu de reserve voor de Mass Start. Huizinga en Bosker wisten zich niet te plaatsen voor een individuele afstand bij het WK. Het schaatstoernooi is van 7 tot en met 10 februari in Inzell. Nederlands kampioen Arjan Stroetinga is opmerkelijk genoeg niet geslecteerd door de nieuwe bondscoach Jan Coopmans. De Fries is daar op z'n zachtst gezegd niet blij mee. Meer ballen Stroetinga zag de beslissing wel aankomen, zegt hij bij Omrop Fryslan. Ik had al een vermoeden, ik snap er niets van. Blijkbaar hoef je als lid van Team Jumbo Visma amper wedstrijden te rijden om te worden geselecteerd. Ik had gehoopt dat de nieuwe bondscoach wat meer ballen zou hebben, maar helaas.' Stroetinga overweegt voor dit seizoen op te houden met de massastart. 'Het heeft namelijk geen zin. Ik win bijna alles, maar word toch niet geselecteerd.'