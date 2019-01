Kou komt er aan: wintertips voor de waterleiding

De kou komt er aan. Het kwik gaat volgens Harma Boer in het weekend zelfs richting de -6. Alle reden voor Waterbedrijf Groningen de tips om bevroren waterleiding te voorkomen uit de la te trekken.

We hebben ze op een rijtje gezet want een bevroren waterleiding is geen pretje. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen.

Voorkom tocht

Zorg ervoor dat het niet tocht in de ruimten waar de watermeter, de hoofdkraan en de leidingen zich bevinden. Wikkel desnoods een deken om de watermeter en de hoofdkraan.

Bewoners van woonboten adviseren we bijtijds het elektrisch lint aan te zetten die de watermeter moet beschermen.



Laag pitje

Vakantiegangers raden we aan om hun woning op een laag pitje te verwarmen. En de thermostaat van de verwarming nooit lager dan tien á vijftien graden Celsius te zetten. Laat alle radiatoren een beetje open staan en tap de leidingen af in onverwarmde ruimten.

Met de juiste voorzorgsmaatregelen voorkomt u vervelende situaties en/of onnodige kosten; tijd en geld dat u zelf vast ook liever aan iets anders wilt besteden.

Zelf verantwoordelijk

De eigenaar/huurder is zelf verantwoordelijk voor alle leidingen binnenshuis inclusief de watermeter, en dus ook voor eventuele schade hieraan. Niet alle inboedelverzekeringen dekken mogelijke schade.

Bevriest de waterleiding of watermeter om een of andere reden toch nog, dan is het prettig een verzekering te hebben die de schade dekt. Kijk daarom op tijd na of dit het geval is.