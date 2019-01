Deel dit artikel:













'Advies in Ringweg-affaire moet openbaar gemaakt worden' (Foto: RTV Noord)

Het advies van de commisie-Hertogh over de patstelling in de uitvoering van de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in de stad Groningen moet openbaar.

Dat verzoek hebben PVV en Groninger Belang in Provinciale Staten ingediend bij de commissaris van de Koning René Paas. Volledig rapport Het college van Gedeputeerde Staten bespreekt een samenvatting van het advies van de commissie Hertogh volgende week in een commissievergadering. Maar PVV en Groninger Belang willen het volledige rapport op tafel: 'Bij een samenvatting weet je niet wat er allemaal is weggelaten,' zegt PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren. De commissie-Hertogh kwam met het advies naar aanleiding van grote problemen rond de aanleg van de nieuwe Zuidelijke ringweg. De werkzaamheden werden gestaakt omdat aannemerscombinatie Herepoort, niet op een lijn zat met de opdrachtgevers, de provincie de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat). Zomerstremming Ondermeer werd er gesteggeld over een zomerstremming van de ringweg. De commissie-Hertogh werd aangesteld om de impasse te doorbreken. Met de aanbeveling om de financiële spanning van het project af te halen en elkaar eens diep in de ogen kijken, werd er besproken dat de de werkzaamheden deze maand weer konden beginnen. Openheid van zaken Wat die financiële spanning dan precies is, staat waarschijnlijk in het adviesrapport. De samenvatting van dat rapport wordt dus volgende week besproken in het provinciehuis. Groninger Belang en PVV willen alles boven tafel en vragen de CvdK die openheid van zaken te bewerkstelligen. Lees ook:

