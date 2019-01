Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto in de sloot bij Saaksum (Foto: Ingmar Vos Pro News)

Een automobilist is donderdagavond in de sloot beland tussen Saaksum en Roodehaan.De man is vermoedelijk de macht over het stuur kwijt geraakt en schoot via de berm aan de andere kant van de weg in de sloot.

De bestuurder kon zelf uit de auto komen en aan de andere kant van de sloot op de wal kruipen. De hulpdienst hebben hem vervolgens over de sloot getild. Afgesloten Medewerkers van de ambulance hebben hem behandeld. De Roodehaansterweg is uren afgesloten wegens bergingswerkzaamheden. De wagen was flink beschadigd. Hoe de man de macht over het stuur kon verliezen, is onduidelijk.