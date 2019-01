Deel dit artikel:













Minder bezoekers, toch tevredenheid bij Scheepvaartmuseum De 3D-expositie trok de meeste mensen (Foto: Antrude Oudman)

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de Stad trok in 2018 drieduizend bezoekers minder dan het jaar er voor. Toch is er tevredenheid bij het museum.

In totaal wisten 36.000 mensen het Scheepvaartmuseum te vinden. De daling van het aantal bezoekers heeft alles te maken met het niet doorgaan van het nautisch festijn Zomerwelvaart dat in 2017 nog 12.000 bezoekers trok. Honderd jaar geleden De grootste trekker van het museum het afgelopen jaar was de tentoonstelling 'Groningen in 3D'. Op de expositie waarin je in virtual reality de Stad kon zien hoe die er honderd jaar geleden uitzag. Zo'n negenduizend bezoekers kwamen daar op af. Algemeen historisch museum Het Noordelijk Scheepvaartmuseum ontwikkelt zich de komende jaren steeds meer van een puur maritiem museum naar een algemeen historisch museum voor Stad en Ommeland. Er werken zo'n vijftig medewerkers.