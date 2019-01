Donar verliest van Den Bosch maar bekert toch verder

De basketballers van Donar hebben zich in Den Bosch, ondanks een nederlaag (76-65), geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi ten koste van New Heroes.

De heenwedstrijd eindigde maandagavond in MartiniPlaza al in 87-44, waardoor de Groningers met een 'voorsprong' van 43 punten aan de wedstrijd begonnen in Den Bosch.

Eerherstel

New Heroes, waarbij de nieuwe spelverdeler Vernon Taylor (18 punten) debuteerde, ging in eigen huis op zoek naar eerherstel. Na het eerste kwart stond het 16-14, halverwege was de stand 42-32.

Hammink

Aan het einde van het derde kwart stond Donar met veertien punten achter (58-44). In het laatste bedrijf werd de achterstand weer iets verkleind. Topscorer aan de kant van de Groningers was Shane Hammink met 18 punten.

Halve finale

De tegenstander in de halve finale is nog niet bekend. Er volgt een loting om die vast te stellen.

Aris en Sassari

Zondagmiddag speelt Donar voor de competitie in Leeuwarden tegen Aris. Woensdag spelen de Groningers voor de Europe Cup op Sardinië tegen Dinamo Sassari.