Midhoesters kiezen nieuwe straatlantaarns: 'Ik heb altijd al een dure smaak gehad'

In Meedhuizen staan sinds deze week vier verschillende soorten lantaarnpalen. Het dorp krijgt nieuwe verlichting en inwoners mogen kiezen welke lampen ze graag willen.

De gemeente heeft op verschillende plekken testverlichting opgehangen, zodat de Midhoesters in het echt kunnen zien welke ze het mooist vinden. Komend voorjaar gaat de Hoofdstraat geheel op de schop en ook de lantaarnpalen worden vernieuwd.

Testrondje

Donderdagavond was alvast de proef op de som. Onder leiding van projectleider Rients Turkstra maakte een groep van enkele tientallen inwoners een rondje door het dorp. Op elke testlocatie zijn drie nieuwe lantaarns opgehangen, om het verschil goed te zien.

De dorpsbewoners kunnen kiezen tussen de Teceo, de Ymera, de Hapiled en de Zela. Namen, alsof je de woonkamer opnieuw inricht en een nieuw kastje zoekt. Zo gaat dat dus ook met straatlantaarns.

Turkstra: 'Als de meerderheid van de inwoners zegt: dit vinden we de mooiste variant, dan gaan we kijken of het binnen het budget past.'

2,5x zo duur

Want er zit wel verschil in kosten. De duurste lamp kost 2,5x zoveel dan de goedkoopste. 'Het kan zijn dat we dus wat goedkopere stenen moeten kiezen voor de stoep, als de verlichting wat duurder uitvalt', vertelt Turkstra.

Maria Reus wandelde donderdagavond mee. Ze heeft haar keuze snel gemaakt: 'De Hapiled. Prachtig. Daar krijg je echt een dorpsgevoel. Bij die andere lampen in de Hoofdstraat krijg je het gevoel alsof je gewoon door kunt rijden met de snelheid die je al hebt. Dan rijdt men te hard.'

Decennialang mee

Geert Vorst kiest voor de Zela, een wat bredere staande lamp met een platte bovenkant: 'Die van Maria zijn ook wel mooi hoor, maar deze vind ik verreweg de mooiste. Dit past wat beter bij zo'n wijk.'

De keuze van Maria is de duurste: 'Maar ik heb altijd al een dure smaak gehad hoor, hahaha'

Gedimd

Alle lantaarnpalen krijgen led-lampen, die zuiniger zijn en langer mee gaan. Ook kunnen ze tot 10% worden gedimd, zodat omwonenden er 's nachts geen last van hebben.

De komende maanden wordt het ontwerp verder verbeterd. In april gaat de Hoofdstraat op de schop. Er komt aan één kant van de weg een stoep en op kruispunten komen klinkers in plaats van asfalt. Ook pakt de gemeente de riolering en het groen aan.

Met deze maatregelen hoopt Meedhuizen dat automobilisten rustiger rijden, waardoor de weg uiteindelijk veiliger wordt.