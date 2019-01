Deel dit artikel:













Zilverkamer breidt collectie uit met eeuwenoude pronkstukken (Foto: eigen foto) (Foto: eigen foto)

De Groninger Zilverkamer in Appingedam heeft een bijzonder olie- en azijnstel verworven. Het stel heeft ooit heeft toebehoord aan de Ewsums, die de Lulemaborg in Warfhuizen bewoonden.Het is een van de vele nieuwe aanwinsten van de zilverkamer. 'M.A. van Kamstra Douarière van Ewsum 1757'. Deze tekst staat te lezen op de onderkant van het zilveren olie- en azijnstel met twee geslepen loodglazen flacons.



Het setje is gemaakt door de Groninger zilversmit Jan Warren en bestaat voor zo'n 790 gram uit zilver. Inmiddels staat het te pronken in één van de kasten van de Groninger Zilverkamer, dat het onlangs aan de collectie heeft kunnen toevoegen. Lulemaborg Maria Kamstra was de echtgenote van Bathasar van Ewsum, die in 1723 de Lulemaborg in Warfhuizen erfde van zijn broer Titus. Na zijn overlijden in 1744 bleef Maria met haar kinderen op de borg wonen. Zij overleed zelf in 1763. De borg werd in 1823 gesloopt. Beker Naast dit ruim drie eeuwen oude olie- en azijnstel, heeft conservatrice Herma Grimmius nog een aantal belangrijke werken aan de collectie kunnen toevoegen. Het oudste stuk is een zilveren beker uit 1638/1639. Daarop staat het meesterteken van Jan Isaecks Vlasblom uit Groningen gegraveerd. De beker is ruim 20 centimeter hoog en toont drie gegraveerde medaillons. Ze stellen de kerkelijk leider, de vorst en de landman voor. Antieke bijbel Verdere aankopen zijn een antieke bijbel met zilveren sloten, een uitzonderlijk kundig gemaakte zilveren tabakspot uit ca. 1800, een zilveren cilindrische specerijen strooibus en een antieke beugeltas met originele haak uit 1896.