Hoogezandster bekogelt huis buurvrouw met eieren

Voor het meermaals gooien van eieren tegen de woning van zijn buurvrouw, moet een man uit Hoogezand een boete van 150 euro betalen. Hij gooide de eieren tussen 23 augustus en 30 augustus 2017, telkens in de nachtelijke uren. Dit is vastgelegd op camera.

Volgens de buurvrouw zitten haar muren, kozijnen en deuren - zowel voor als achter het huis - vol met schimmel. De rechter wees daarvoor, naast de boete, ook een schadevergoeding van 150 euro toe.

Burenruzie

In de Hoofdstraat in Hoogezand woedt al langer een heftige burenruzie. De buurtbewoners zijn met elkaar en iemand van de gemeente in gesprek geweest, maar dit bood volgens de buurvrouw geen soelaas.

Volgens haar is het eieren gooien gestopt, maar wordt er tot de dag van vandaag met hondenstront gegooid. De man wilde hier verder niet op ingaan.

Ruzie afhandelen

De rechter geeft aan dat hij begrijpt dat er meer aan de hand is, maar oordeelt vandaag alleen over het eieren gooien. Hij zegt dat hij alleen maar kan hopen dat ook de ruzie hiermee is afgehandeld.