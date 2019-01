Rapper Jebroer: 'Gooi die middelvingers in de lucht'

Even leek het erop dat het optreden van Jebroer in de Eurosonic Air-tent in Groningen weinig publiek zou trekken. Trouwe fans stonden vooraan, maar verder was de tent zo goed als leeg. Totdat de rapper aangekondigd werd.

De toegang tot de tent op de Grote Markt is gratis. Jebroer, is bekend van zijn omstreden nummer 'Kind van de Duivel'. Hij probeerde de stemming erin te krijgen met kreten als: 'Gooi die middelvingers in de lucht', 'gaan met die banaan' en 'iedereen uit Groningen zakken!'

Zieke vriend

Toch laat hij zich ook van zijn serieuze kant zien. Een vriend van de artiest vecht voor zijn leven in Duitsland. Daarom gaan de lichten uit en vraagt hij het publiek om met de zaklamp van de mobiele telefoon de tent in te schijnen.

Bente Groenhuis en Maartje hemelrijk stonden vooraan bij Jebroer



Toekomstige artiesten

Groningen is tijdens Eurosonic Noorderslag dé muzikale hoofdstad van Europa. En ook de plek om te leren voor toekomstige artiesten. 'Ik kom uit Almelo en ik ben hier om te kijken naar bandjes omdat ik hoop dat ik er wat van op kan steken', vertelt Noa Bambur.

'Ik kijk vooral naar de performances van de artiesten. Ik durf zelf ook wel te dansen maar als ik het hier soms zie, daar kan ik nog heel veel van leren.'

Geboekt worden voor Eurosonic

De jongens van de jonge band Garden Mum kregen de kans om te spelen in de Drie Gezusters. 'De energie was goed, er waren mensen aan het dansen super leuk.'

'We zitten op een muziekopleiding en via school konden we hier komen spelen. We moeten nu alleen wel snel weer terug want morgen hebben we school, vroeg het nest uit maar het hoort er beetje bij en dat maakt het muzikant zijn ook leuk.'

