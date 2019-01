Lopend Vuur: Ik stap niet graag in een lift

Het leek een scène uit een film: in een faculteitsgebouw aan de Antonius Deusinglaan bij het UMCG in Groningen viel gisteren een lift zeven verdiepingen naar beneden. In die lift stonden veertien mensen. Eén persoon raakte gewond.

De liftcabine was vast komen te zitten op de zesde verdieping. Daar hebben de mensen een uur vastgezeten. Toen de monteurs arriveerden, ging het mis en stortte de lift naar beneden.

Nederland telt 90.000 liften en het blijkt dat één op de vier Nederlanders wel eens vast heeft gezeten in een lift. Dat kan bijvoorbeeld door een stroomstoring. Vrijwel altijd loopt het goed af.

Hoe heb jij dit beleefd? Pak je altijd de trap of stap je zonder schroom in een lift?

