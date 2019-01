Deel dit artikel:













Harma Boer: 'Volgende week kunnen we schaatsen' (update) (Foto: JK Beeld)

Van een Noorderrondrit zal het volgende week nog niet komen, maar dat we in Groningen op natuurijs kunnen schaatsen zit er dik in. Dat verwacht weervrouw Harma Boer. Het gaat dan vooral om rondjes op natuurijsbanen.

Zaterdagnacht gaat het volgens de laatste verwachtingen zes graden vriezen, zondagnacht kan het zelfs -8 graden worden. Overdag komt het kwik net boven het vriespunt uit. Begin volgende week tempert de vorst tijdelijk, maar later in de week draait de wind. Met een koude zuidoostenwind wordt het dan 's nachts circa -4 graden. 'Scheuvelen, ik denk dat we dat wel redden', aldus Boer. In de nacht van maandag op dinsdag en op dinsdag gaat het bovendien sneeuwen. In de update zijn de nieuwste weersverwachtingen opgenomen. Lees ook: - Het weerbericht van Harma Boer (update 11.00 uur)

