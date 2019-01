Steeds meer vernielingen in Blauwestad

Het bordje is verdwenen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Een deel van de brug is kapot (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De afgelopen maanden is er steeds vaker sprake van vandalisme in Blauwestad. Dat zegt René Perton van het projectbureau. 'Mensen kunnen klaarblijkelijk niet van publieke eigendomen afblijven.'

Volgens Perton worden bouwborden gedemonteerd en in het water gegooid. Sommige worden worden helemaal weggehaald of vernield.

Buurtbewoners om hulp gevraagd

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Oldambt zijn op de hoogte van de vernielingen, evenals de politie. Buurtbewoners zijn gevraagd extra op te letten om te kijken wie verantwoordelijk is voor het vandalisme.

De fietspontjes tussen Blauwestad en Beerta en Oostwold zijn afgelopen november uit de vaart gehaald. Het mechanisme om die voort te trekken bleek ineens kapot te zijn. Of ook hier sprake was van vandalisme was op dat moment onduidelijk.

