Rondje Groningen: Een pluim van Helga voor Jannes Een winterse bui in Roodeschool (Foto: Jannes Wiersema)

Zegt de Jannes Wiersema je iets? Dat kan kloppen, want zijn weerfoto's komen regelmatig voorbij op de landelijke tv. Weervrouw Helga van Leur is maar wat blij met Jannes. Dat en meer in deze editie van Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Wie helpt Tony? Oud-FC'er Tony Alberda denkt nog regelmatig aan de keer dat hij in het shirt van SC Heerenveen drie keer scoorde in de 8-3 nederlaag tegen het grote Ajax met Edwin van der Sar in de goal. Maar wie heeft deze toch wel unieke beelden?

2) Noordwolder molen Molens zijn fotogeniek. En vooral die in Grunnen. Dat kunnen we inmiddels wel stellen.

3) Winterstop? De scheidsrechters gaan, net als de spelers overigens, fanatiek door in de winterstop. Weer of geen weer.

4) 'Tegenwoordig iets minder gel' Donderdag hadden we de #10yearchallenge van Donar. Deze keer is zanger Pieter van der Zweep aan de beurt.

5) Pluim van Helga Maar dan net even anders dan de pluim waarmee het weer op de lange termijn wordt geduid. Steek deze maar in je zak, Jannes.

6) Ko-shirtje Na Ritsu Doan heeft de FC nu met Ko Itakura een tweede Japanner in de selectie. Nog zonder dat hij een wedstrijd heeft gespeeld, gaan er FC-shirts met zijn naam richting Japan.

7) 25 jaar Kardinge Sportcentrum Kardinge bestaat 25 jaar. En dat wordt gevierd.

8) Nico tuint erin Het is een traditie bij de Groningse enclave van FC Emmen: een zogenaamde longtest voor nieuwe spelers. Nico Neidhart was hier duidelijk niet van op de hoogte.

9) 'Live' verslag uit 1929 Kornhorn Online doet via Twitter 'live' verslag van een gebeurtenis exact 90 jaar geleden. Toen bracht IJje Wijkstra bij Kornhorn vier veldwachters om het leven.

10) Oeuvreprijs Tot slot Grunneger trots. Diëtiste Trijntje Kok van het UMCG wint een oeuvreprijs van de Nierstichting voor haar zorg voor nierpatiënten. Hulde!

