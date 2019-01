Buijs: 'Mensen vinden het knettergek, maar wij zijn favoriet' (update)

'Mensen zullen het knettergek vinden op de basis van de ranglijst, maar wij zijn favoriet.' FC Groningen-trainer Danny Buijs vindt dat zijn ploeg het zaterdag in eigen huis moet laten zien tegen Heracles Almelo.

Bij de FC ontbreken Jannik Pohl en Ahmad Mendes Moreira vanwege blessures. Ritsu Doan zit nog in de Verenigde Arabische Emiraten vanwege de Asia Cup, terwijl zijn landgenot Ko Itakura nog wacht op een werkvergunning.

Nieuwelingen Mo El Hankouri en Paul Gladon zijn beiden speelgerechtigd.

'Blij met extra ervaring'

Buijs is tevreden met de winterse versterkingen, vooral het toevoegen van meer ervaring. 'De selectie is veel meer in balans.'

Weerzien

Het duel met Heracles is voor vier FC'ers een weerzien met hun oude club. Mike te Wierik, Gladon, Ilias Bel Hassani en Thomas Bruns hebben allemaal een verleden bij de ploeg uit Almelo.

FC Groningen live

FC Groningen-Heracles Almelo begint zaterdagavond om 20.45 uur. De wedstrijd is op Radio Noord vanaf 20 uur te volgen. FC Groningen Live wordt gepresenteerd door Oetse Eilander. Naast hem zit analist Joop Gall. Vanuit het stadion doet Stefan Bleeker verslag.

De wedstrijd is eveneens te volgen via het liveblog op onze website en in de app.

Update: Gladon heeft vrijdag groen licht van zijn oude club Wolverhampton Wanderers en mag zaterdag spelen. Eerder op de dag was dit nog onzeker.

