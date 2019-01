Noordlaren wil komende week eerste marathon op natuurijs organiseren

Met een week vrieskou voor de deur, maakt IJsclub De Hondsrug in Noordlaren opnieuw werk van de eerste marathon op natuurijs.

'Of het al begint te kriebelen? Natuurlijk! De verwachtingen worden toch steeds wat gunstiger bijgesteld, dus nu wordt het menens', zegt ijsclub-voorzitter Jan Geert Veldman.

Werkt de witte baan?

Aan ijsmeester Kars Kroeze dus de schone taak een strakke ijsvloer neer te leggen op de skeelerbaan in Noordlaren. Die werd eind vorig jaar witgespoten om de ijslaag sneller te laten groeien.

'Daar verwachten we veel van', zegt Kroeze. 'Ik denk dat de concurrentie wel naar ons kijkt om te zien wat er gebeurt. Als het vriest gaan we er alles aan doen om een marathon te organiseren. Alles staat klaar.'

Sproeien of niet?

Wanneer de baan voor het eerst besproeid wordt, is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt dat vannacht of morgennacht al, maar alles hangt af van de weersvoorspelling.

'Het ligt eraan of het de volgende dag boven nul wordt. Anders heeft het geen zin. Maar de kou lijkt door te zetten en er wordt weinig wind verwacht. Ook wat de kracht van de zon betreft zitten we gunstig in deze tijd van het jaar.'

Beste schaatsers zijn in Oostenrijk

Aan de weergoden zal het dan hopelijk niet liggen, maar de kalender van de KNSB is een ander verhaal. De A-rijders reizen namelijk zondag of maandag massaal af naar de Oostenrijkse Weissensee voor een serie wedstrijden. Met dat gegeven gaat men in Noordlaren soepel om.

'Dan laten we gewoon de 'achterblijvers' rijden: de B- en C-rijders en de masters. Dan krijgen die ook eens een kans. Dat hebben we in 2012 ook gedaan en dat beviel heel goed. Toen won Erik-Jan Kooiman. Dat was toen al een heel groot talent.'

Oostenrijks programma ongewijzigd

De KNSB laat alvast weten dat het programma op de Weissensee niet aangepast wordt met het oog op een eventuele marathon op natuurijs in Nederland. Donderdag is al de eerste Grand Prix-wedstrijd in Oostenrijk.

'Het is te onzeker of er in Nederland gereden kan worden', vertelt marathoncoördinator Willem Hut van de schaatsbond. 'Wij breken het programma dan ook niet af op de Weissensee. De mogelijkheid bestaat dat we beide doen. We gaan dat vrijdag bekijken.'

'Ik ga niet wachten'

Zaterdag is er in Amsterdam eerst nog een wedstrijd voor de Marathon Cup. Daarna zetten de schaatsers koers naar Oostenrijk. Zo ook Groninger Robert Post: 'Donderdag is het daar al koers, hè. Ik ga niet wachten op natuurijs in Nederland.'

