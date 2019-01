Dit weekend in Groningen: Douwe Bob, Inge en een geluidsreis

Van een ouderwets potje Mahjong tot muziek op de Grote Markt. Je kunt dit weekend weer van alle doen in onze mooie provincie.

1) Mahjong-toernooi op sociëteit de Harmonie



Ouderwetse spelletjes zijn weer in opkomst. Zo ook het Chinese Mahjong. In sociëteit De Harmonie in Groningen wordt zaterdag 19 januari een toernooi Inschrijven kan door een mail te sturen. De namen van de drie winnaars worden bijgeschreven op het grote Mahjong Banier.

2) Buurten bij Douwe Bob

Haal je liever een frisse neus? Dan is Euronosic Air het overwegen waard. Op de Grote Markt wordt het gratis festival gehouden als onderdeel van Eurosonic Noorderslag. Om 14 uur bijt Inge van Calkar het spits af. daarna volgen Blackbird en vanaf 16.30 uur Douwe Bob.



3) De nieuwe Sven?

De schaatshelden van de toekomst schaatsen dit weekend misschien wel op het ijs van Kardinge in Stad. Daar strijden jeugdige schaatsers uit Duitsland, Nederland en Noorwegen tegen elkaar in een landenwedstrijd. Onder andere Kai Verbij, Antoinette de Jong en Havard Holmefjord Lorentzen stonden het in het verleden aan de start. De landenwedstrijd is zaterdag- en zondagochtend, aanvang 9 uur.

4) Geluidsreis

Kunstenaar Ingeborg Entrop laat zondag het geluidswerk I-II-III-IV zondag horen in het gebied bij de Wolddijk in Stad. Het gaat om geluidsopnames die zij daar gedurende alle seizoenen heeft gemaakt. De 'geluidsreis' duurt van 14 tot 16 uur en wordt gehouden in het Bezoekerscentrum Reitdiep. Aanmelden via de website van het Groninger Landschap.

Goed weekend allen!