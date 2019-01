Schrijver van 'monumentale publicaties' koninklijk onderscheiden

Onderzoeker Jan Evert Emmelkamp is vrijdagochtend door burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Emmelkamp kreeg de koninklijke onderscheiding voor 25 jaar onderzoek naar boerderijen in Oost-Groningen.

'Van onschatbare waarde'

Dit heeft volgens de gemeente geresulteerd in twee 'monumentale publicaties'. De eerste over boerderijen en molens in Appingedam (2005) en in 2017 over boerderijen, buitenplaatsen en steenfabrieken in Delfzijl.

'De boeken zijn van onschatbare waarde voor diegenen die in de streek wonen en gewoond hebben en voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke historische kennis op dit terrein. Een onwaarschijnlijke aanwinst voor de regionale geschiedenis en een monument voor een verdwenen landstreek in Groningen.'