Er komt een volledig nieuwe Raad van Commissarissen voor Groningen Airport Eelde. Dat hebben de aandeelhouders vrijdag besloten tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis in Groningen.

Aanleiding is de aanhoudende onrust in de top van de luchthaven. Begin deze week stapten twee leden van de Raad van Commissarissen op. Een verschil van inzicht over de toekomst van het vliegveld zou de reden zijn.

Gebrek aan vertrouwen

De bestuurders hadden naar verluidt geen vertrouwen meer in de andere twee leden van de Raad van Commissarissen, voorzitter Frans Jaspers en Onno van den Brink. Ook zouden ze van inzicht verschillen met directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde.

De twee overgebleven commissarissen maken nu ook plaats. 'Respect voor de ruimte die gemaakt wordt door de zittende commissarissen', zegt voorzitter Cees Bijl namens de aandeelhouders, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo.

Lopende zaken afgehandeld

De huidige commissarissen handelen tot 1 maart de lopende zaken af. Het was al de bedoeling dat de zittende Raad van Commissarissen dit voorjaar plaats zou maken

voor een nieuwe raad.

Deze wisseling van de wacht is nu vervroegd om zo versneld een nieuwe bestuursstructuur van Groningen Airport Eelde mogelijk te maken

Benoeming volgende week

Wie er plaats gaat nemen in de Raad van Commissarissen is nog niet bekend. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten.

De nieuwe commissarissen worden waarschijnlijk over een paar weken benoemd.

