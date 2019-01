Nu zit Koning Winter de bouwers van de Ring Zuid weer dwars

De geplande asfalteringswerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen gaan volgend weekend waarschijnlijk niet door. De voorspelde vorst is de oorzaak.

Zul je altijd zien: krabbel je op uit het dal en wil je weer beginnen, gooien de weergoden roet in het eten. Nee, in tegenstelling tot schaatsliefhebbers zit Bert Kramer komende week niet te wachten op vorst.

Asfalteren kan alleen boven nul

De veelgeplaagde omgevingsmanager van aannemerscombinatie Herepoort had gehoopt volgend weekend (26 en 27 januari) de zuidelijke rijbaan te kunnen verplaatsen naar het tijdelijk tracé.

Maar dat moet nog wel worden geasfalteerd. Dat kan alleen bij temperaturen boven nul. Het kan ook een weekend later, maar het is afwachten of de kou dan al weer uit de lucht is.

We hebben een reserveweekend gepland. Lukt het dan ook niet, dan moeten we een andere oplossing zoeken Bert Kramer - aannemerscombinatie Herepoort

Treinverkeer stilgelegd

De tijd dringt, want de verplaatsing van het tracé moet vóór 11 februari klaar zijn. Want dan staat de sloop van het viaduct bij de Esperantostraat op het programma. Daarvoor moet het treinverkeer worden stilgelegd. Als de sloop van het viaduct moet worden uitgesteld, zal de aannemerscombinatie eerst weer met spoorbeheerder ProRail om de tafel moeten.

Toch gaat Kramer ervanuit dat het allemaal goed komt met het asfalteren: 'We hebben een reserveweekend gepland. Lukt het dan ook niet, dan moeten we een andere oplossing zoeken.'

Nood breekt wet

Normaal gesproken wordt in de winter niet geasfalteerd, maar nood breekt wet, legt Kramer uit: 'We hadden dit vorig jaar willen doen, maar dat ging dus niet door vanwege de afgeblazen stremming in de zomervakantie.'

Zoals bekend, kwam het werk aan de Ring Zuid daarna vrijwel stil te liggen, omdat de aannemerscombinatie Herepoort en opdrachtgever Stuurgroep aanpak Ring Zuid met elkaar overhoop lagen. De commissie-Hertogh slaagde er eind vorig jaar in beide partijen weer bij elkaar te krijgen.

Kramer: 'We besloten toen dat het verplaatsen van de zuidelijke rijbaan één van de eerste dingen is die zo snel mogelijk moeten gebeuren.'

Helperzoomtunnel nog dit jaar

De omgevingsmanager heeft ook nieuws te melden. Het ziet er naar uit dat de Helperzoomtunnel dit jaar alsnog op zijn plek komt.

'We zijn het allemaal eens over de methode. We moeten alleen nog met ProRail een tijdstip afspreken. Ik verwacht dat we eruit komen, want zij hebben er ook belang bij dat die tunnel er dit jaar komt', stelt Kramer.