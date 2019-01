Deel dit artikel:













Auto rijdt rechtdoor over rotonde en gaat over de kop (Foto: Venema Media)

Een auto reed vrijdagochtend rechtdoor over een rotonde aan de Kielsterachterweg in Hoogezand en ging over de kop.

Omstanders hebben de auto rechtop gezet, terwijl er nog twee mensen in de auto zaten. Een van de twee inzittenden is meegegaan naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie had de inzittende last van 'lichte pijnklachten'. De exacte oorzaak is onbekend. Mogelijk heeft gladheid of de laagstaande zon een rol gespeeld.