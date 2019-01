Omgekomen fietsster was gitaardocent Prins Claus Conservatorium

De 29-jarige vrouw die donderdag om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Groningen, is Sabrina Vlaskalic, klassiek gitariste en hoofddocent aan het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool.

Dat blijkt uit een bericht op de website van de Hanzehogeschool. Medewerkers en studenten van het conservatorium zijn verslagen door haar plotselinge dood.

Gitaartalent

Sabrina Vlaskalic was afkomstig uit Servië en werd gezien als een van 's werelds meest veelbelovende gitaartalenten. Ze werkte sinds 2013 aan het Prins Claus Conservatorium en trad op in binnen- en buitenland.

De gitariste werd donderdag op de rotonde in de Vondellaan en de Van Iddekingeweg in Groningen aangereden door een vrachtauto. Ze overleed in het ziekenhuis.

