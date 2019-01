Mogelijk opnieuw asbest gedumpt in Zuidbroek; nu bij toekomstig windpark (update)

In december 2018 werd asbest gedumpt in Zuidbroek (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Onbekende actievoerders claimen vrijdagmorgen asbest te hebben gedumpt bij de toekomstige locatie van Windpark N33 bij Zuidbroek. Op die plek zijn bordjes gevonden met daarop een waarschuwing 'het zwaar vervuilde terrein' niet te betreden.

Dat bevestigt de gemeente Midden-Groningen na berichtgeving door Dagblad van het Noorden.

Nog geen asbest gevonden

'We hebben vanochtend een tip gekregen dat er bordjes zijn geplaatst met daarop pamfletten. We gaan vanmiddag onderzoeken of het daadwerkelijk om asbest gaat', zegt gemeentewoordvoerder Annet Oomkens.

Bij dat onderzoek, dat inmiddels is uitgevoerd door de milieupolitie, is nog geen asbest gevonden. 'Maar de gemeente zegt dat dit ook kan komen door het weer, er ligt natuurlijk wat sneeuw en ijs op de grond', vertelt RTV Noord-verslaggever Marten Nauta.

Maandag nieuw onderzoek

Maandag vindt er daarom nieuw onderzoek plaats. Het terrein waar het om gaat, is volgens Nauta wat onherbergzaam en ligt vlakbij de kruising van de N33 met de A7, tussen het Winschoterdiep en de spoorlijn tussen Zuidbroek en Winschoten.

'De gemeente zegt: daar komt bijna niemand, dus we hebben nog wel even tijd tot komende maandag', aldus Nauta vrijdagmiddag op Radio Noord.

Tweede incident

Het is de tweede keer in ruim een maand tijd dat actievoerders een asbestdump in Zuidbroek claimen. Op 11 december gebeurde dat rond de toekomstige stikstoffabriek. Onderzoek wees uit dat het daadwerkelijk om asbest ging. Een link met het nieuwe incident ligt voor de hand, zegt gemeentewoordvoerder Oomkens.

'De tekst onderaan de pamfletten is gelijk aan die van toen. Er staat beide keren: wie wind zaait, zal asbest oogsten.'

Meer acties

Op de nieuwe pamfletten kondigen de actievoerders bovendien nog meer acties aan.

'Komende zomer, rond oogsttijd, worden de landbouwpercelen in Groningen en Drenthe, van Delfzijl tot Coevorden, bekend gemaakt die ook een behandeling hebben ondergaan. (...) Deze groene schandvlekken zullen niet te saneren zijn gezien de omvang/diepte van de verontreiniging.'

Ook deze laatste claim zal de gemeente onderzoeken.

Update: aan dit bericht zijn quotes van onze verslaggever Marten Nauta toegevoegd.

Lees ook:

- Onbekenden dumpen 'asbest' als windmolenprotest

- Onderzoek bevestigt: asbest gedumpt bij windmolenprotest

- Gasunie neemt maatregelen om medewerkers stikstoffabriek te beschermen