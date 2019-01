Gemeente over bankje bij graf: 'Regels zijn regels'

De gemeente Stadskanaal blijft erbij dat het bankje van Lucas Meijer (87) op de begraafplaats weggehaald moet worden. Het voldoet niet aan de regels.

'We snappen de wens van meneer Meijer heel goed, maar we hebben ons ook te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken', zegt wethouder Lian Veenstra (SP) van Stadskanaal.

Bezwaar

Veel meer kan Veenstra er niet over kwijt, omdat de familie van Meijer officieel bezwaar heeft gemaakt tegen het weghalen van het bankje. 'Daardoor loopt er nu een bezwaarprocedure die we moeten afwachten', aldus de wethouder.

Ze zegt te hopen dat beide partijen alsnog tot een oplossing komen. Het probleem is dat het bankje nu op een ongebruikt graf staat, en dat mag niet. 'En het pad is ook geen optie, want dan blokkeert het alles.'

Steunbetuigingen

Meijer zegt het bankje nodig te hebben, omdat hij slecht ter been is. Hij bezoekt elke week het graf van zijn vrouw, die zeven jaar geleden overleed.

Intussen krijgt Meijer steunbetuigingen uit het hele land. Zo is de stadsdichter in Gouda, Pieter Stroop van Renen, een actie begonnen om de gemeente Stadskanaal over te halen. Meerdere dichters steunen de actie van de stadsdichter.

