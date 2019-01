Deel dit artikel:













Woningbrand in Appingedam Het vuur woedde in de slaapkamer van de woning (Foto: ProNews)

In Appingedam is de brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Meedensingel.

Het vuur woedde in de slaapkamer van een bovenwoning. De brand is inmiddels geblust. Volgens de brandweer waren er geen mensen meer aanwezig in het pand.