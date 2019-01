Sint Nicolaasschool mag zich opnieuw 'Excellent' noemen

De Sint Nicolaasschool in Haren mag zich ook de komende drie jaar een 'Excellente school' noemen.

Dat heeft de Inspectie voor Onderwijs maandagochtend bekend gemaakt. De Rooms Katholieke school in Haren heeft dit predicaat al sinds 2012 op zak. De nieuwe benoeming geldt tot en met 2021.

Onderscheidend

De benoeming tot predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) 'onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel'.

In totaal hebben nu 191 scholen of schoolsoorten in ons land dit predicaat; 64 scholen in het basisonderwijs, 110 in het voortgezet onderwijs en 17 in het speciaal onderwijs.

