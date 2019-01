Konikpaarden uit Oostvaardersveld wennen snel aan nieuwe stek

Veertig Konikpaarden uit het Oostervaardersveld zijn aangekomen in het Lauwersmeergebied. De dieren waren overbodig in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere, maar krijgen in onze provincie een nieuwe stek.

Met frisse tegenzin lijken de kleine paarden hun nieuwe leefomgeving te begroeten als de paardentrailers in het Lauwersmeergebied worden geopend. 'Het duurde even voordat de eerste paarden naar buiten kwamen', ziet verslaggever Steven Radersma.

Maar het gewenningsproces blijkt van korte duur. Als de eerste Konikpaarden voet aan de grond zetten, komt de rest er snel achteraan. Al springend en hinnikend maken ze hun enthousiasme kenbaar.

Gezond

In het Oostvaardersveld liepen teveel grote grazers rond. Om ze gelijkmatig over de natuurgebieden in ons land te verdelen, werd een deel naar onze provincie verhuisd. 'Ze zien er allemaal gezond uit en ook de dierenarts is er hartstikke tevreden over', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis.

'We zetten ze in voor de begrazing', gaat hij verder. 'Het Lauwersmeergebied is bijna vijftig jaar in ontwikkeling en wat je dan krijgt is natuurlijke opeenvolging. Als er niet begraasd wordt, krijg je uiteindelijk bos. Door het gebied te laten begrazen, houden we ook ruigte in dit gebied. En dat doen we niet alleen met Konikpaarden, maar ook met Schotse hooglanders.'

Ruimte vrij

Er liepen al ruim 250 Konikspaarden rond in het Lauwersmeergebied om te begrazen. Zij zullen hun soortgenoten uit de Flevopolder echter niet tegenkomen. 'Dit is een ander gebied', verklaart Kloosterhuis. 'Het gebied waarin de nieuwe Konikspaarden nu rondlopen, was een tijdje uit de begrazing genomen. Maar toevallig hadden we de ruimte nu vrij voor deze dieren.'

Er zijn bepaalde mensen die de nodige argwaan hebben bij alles wat met de Oostvaardersplassen te maken heeft Jaap Kloosterhuis - Boswachter Lauwersmeergebied

Achterdochtig

Niet iedereen had het gevoel dat de paarden netjes naar hun nieuwe onderkomen werden verhuisd. Het vervoer van de dieren vanuit Flevoland naar Groningen werd op de voet gevolgd door een aantal achterdochtige mensen.

'Er zijn bepaalde mensen die de nodige argwaan hebben bij alles wat met de Oostvaardersplassen te maken heeft. Maar wij zijn de Oostvaardersplassen niet en ik denk dat ze dat nu ook wel gezien hebben. Hopelijk gaan die mensen gerustgesteld naar huis.'

Lees ook:

- Lauwersmeergebied krijgt veertig konikpaarden van Oostvaardersplassen