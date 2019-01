Huisgenoten Post en Den Hertog worden nu ook ploeggenoten

Robert Post maakt de overstap naar Okay Fashion en Jeans (Foto: Archief RTV Noord/Henk Elderman)

Marathonschaatsers Robert Post en Sjoerd den Hertog worden ploeggenoten. Post maakt volgend seizoen de overstap naar de formatie van de huidige leider in het klassement van de Marathon Cup.

Post, die de afgelopen vier seizoenen uitkwam voor de ploeg Bouw & Techniek, tekent een tweejarig contract. Den Hertog heeft nog een doorlopende verbintenis bij Okay Fashion & Jeans. De twee zijn ook huisgenoten en wonen in Groningen.

Den Hertog heeft al heel wat overwinningen op zijn naam staan. Post behaalde dit seizoen pas z'n eerste zege.

Samen trainen

'Om samen met Sjoerd te kunnen rijden volgend seizoen heeft een groot aandeel in mijn keuze voor deze ploeg gehad. We kunnen nu vaker en makkelijker samen trainen en dat is een groot voordeel', zo reageert Post op schaatsen.nl.

