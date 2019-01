'Veendam heeft nooit een ziekenhuis gehad; dit is een win-winsituatie'

Met een totale investering van vijf miljoen euro zorgen huisartsen en andere zorgaanbieders in Veendam voor een van de eerste complete gezondheidscentra van onze provincie. Huisarts Henk Veentjer is verguld.

Veentjer heeft nooit getwijfeld aan het idee, zegt hij. De Veendammer huisarts trekt met verschillende andere zorgaanbieders al bijna tien jaar lang aan het idee voor een gezondheidscentrum in Veendam. Eerst was het Oranjeplein in beeld, de laatste jaren spitste het zich toe op het Lloyd's terras.

Vele onderdelen van zorg

Het gezondheidscentrum bevat vele verschillende onderdelen van zorg: de huisartsenpraktijken Veentjer en Hertenkamp treden toe, apothekerscombinatie Veendam haakt aan, de fysiotherapie doet mee, evenals Molendrift, Lentis, Buurtzorg, Certe en SEDN.

'Het is heel belangrijk in de communicatie dat we zo bij elkaar kunnen binnenstappen', zegt Veentjer namens alle partijen. 'Ik denk dat dit een enorme stap voorwaarts is.'

Meer anderhalvelijnscentra

De opmars van 'anderhalvelijnscentra' in onze provincie speelt al langer. Hoogezand kent er één, in Delfzijl wordt er één gebouwd en ook in Veendam kan men volgend jaar van start.

Het idee erachter: zorg dichterbij, specialisten die spreekuren houden in de centra, en er kunnen echo's en röntgenfoto's worden afgenomen. Ook is laboratoriumonderzoek in deze centra mogelijk.

'Veendam gaat erop vooruit'

Veentjer ziet de emotie elders in de provincie bij deze verandering. Hij volgt de discussie rond ziekenhuiszorg in Stadskanaal bijvoorbeeld op de voet. Ook de verandering in Delfzijl hield hij nauwlettend in de gaten. Zijn analyse op lokaal niveau: de Veendammer gaat er in elk geval op vooruit.

'Wat extra leuk voor Veendam is: we hebben hier nog nooit een ziekenhuis gehad. In Delfzijl hebben ze een ziekenhuis verloren, en kregen ze er een anderhalvelijnscentrum voor terug. Daar waar in Delfzijl een verliessituatie is, is hier sprake van een win-winsituatie. Dat is dus extra gunstig voor Veendam.'

