Extern bureau doet onderzoek naar liftongeluk

De lift waarmee het ongeluk gebeurde was een dag later nog altijd buiten gebruik. (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

De Rijksuniversiteit Groningen schakelt een extern onderzoeksbureau in om onderzoek te doen naar het liftongeval in een universiteitsgebouw.

Donderdagmiddag zakte met een lift met veertien inzittenden met 'verhoogde snelheid' naar beneden in de medische faculteit van de RUG. Dat gebeurde toen de lift op de tiende etage onderweg was naar beneden. Bij de zesde etage kwam de lift vast te zitten.

Toen een monteur de inzittenden probeerde te bevrijden, schoot de lift zeven verdiepingen naar beneden. Daarbij viel één gewonde.

Een woordvoerder van de RUG hoopte vrijdag al meer te kunnen melden over de toedracht van het ongeluk, maar dat is nog niet het geval. Welk bureau onderzoek gaat doen naar het incident is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wanneer het onderzoek is afgerond.

Gewonde maakt het 'redelijk goed'

De gewonde is een medewerkster van de Rijksuniversiteit. Zij werd direct naar de spoedeisende hulp van het naastgelegen UMCG gebracht. Daar is de medewerkster behandeld aan haar been, waarna ze weer naar huis kon. De vrouw maakt het 'redelijk goed', laat de RUG weten.

De andere dertien passagiers maken het 'naar omstandigheden goed'. Ze hebben het 'vallende gevoel' als 'zeer angstig' ervaren, is te lezen in een nieuwe persverklaring. De liftpassagiers kwamen vrijdagmiddag weer samen, om in het UMCG te praten over het incident.

Liften onderzocht

De lift in kwestie bevindt zich in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, dat wordt gedeeld met het UMCG. In het gebouw zitten onder meer de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde.

Alle liften werden na het ongeval meteen buiten dienst gesteld en na drie uur onderzoek en controle weer vrijgegeven. De lift die naar beneden viel was vrijdagavond nog steeds buiten gebruik.

