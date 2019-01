Nicky zoekt haar pony en vreest voor zwendel: 'We hoorden niks meer'

Nicky Snitjer uit Winschoten is op zoek naar haar gelijknamige pony Nikki. Ze is oud-eigenaar en gaf de pony vorig jaar aan Ellie G. uit Stadskanaal. Ze zou daar haar hele leven blijven, dacht Snitjer. Niets bleek minder waar.

'Het leek zo mooi', vertelt ze. 'Ellie G. liet ons zien waar Nikki zou komen te staan. Een ruime box met wat hooi en voldoende te eten. Er hing zelfs een naambordje!' De pony moest weg, aangezien Snitjer er niet meer voor kon zorgen.

Updates

'We kregen telkens updates van Ellie G. over de pony, maar op een gegeven moment hoorden we niks meer van haar', vertelt Snitjer. 'Omdat Nikki ook werd verzorgd door iemand anders die ik kende, stuurde ik diegene een berichtje. Wat bleek? Nikki was verkocht.'

Zorgen

De zorgen van Snitjer zijn niet op lucht gebaseerd. In 2016 kreeg Ellie G. een voorwaardelijke celstraf van drie maanden aan de broek voor zwendel met paarden. Ze reageerde via Marktplaats op advertenties met paarden en bood aan om de dieren een rustige oude dag te bezorgen. Zonder dat de eigenaren het wisten, verkocht ze de paarden echter door.

De politie geeft aan dat er, naast de melding van Snitjer, één andere melding is binnengekomen met hetzelfde verhaal. Toch kan de politie voorlopig niks doen. Als er meerdere meldingen binnenkomen, pakt de politie de zaak wel op.

Contact

Ellie G. wilde niet reageren op camera, maar zegt wel dat het verhaal van Snitjer niet klopt. Zo zou er donderdag contact geweest zijn tussen de twee en heeft Ellie G. aangegeven waar de pony ongeveer staat.

Snitjer vertrouwt de uitleg van Ellie niet. Zo wordt er in een WhatsApp-gesprek tussen de twee door Ellie G. gezegd dat de pony inmiddels voor een kar zou lopen, een tweespan. 'Maar Nikki kon niet eens voor een wagen lopen', laat Snitjer weten.

In Noord Vandaag doet ze daarom ook een oproep: 'Kun jij zeggen waar Nikki is? Laat het dan weten op mijn Facebook'.