Donar treft ZZ Leiden in halve finale bekertoernooi Donar neemt het in de halve van de finale van het bekertoernooi op tegen ZZ Leiden. (Foto: Orangepictures)

Donar speelt in de have finale van het bekertoernooi tegen ZZ Leiden. Dat werd vrijdag bekendgemaakt via een loting. In de halve finale speelt Donar eerst thuis en vervolgens uit.

De duels worden in februari gespeeld. De exacte speeldata volgen nog. Onderlinge ontmoetingen Leiden en Donar troffen elkaar dit seizoen al twee keer eerder. Aan het begin van het seizoen werd in MartiniPlaza de strijd om de Supercup met 74-69 gewonnen door Donar. Begin januari werd in Leiden voor de competitie met zes punten verschil verloren (83-77). Andere halve finale De andere halve finale gaat tussen Dutch Windmills uit Dordrecht en de winnaar van Landstede Basketbal uit Zwolle tegen BAL uit Weert. New Heroes De Groningers plaatsten zich voor de halve eindstrijd door New Heroes uit Den Bosch over twee duels te verslaan. In MartiniPlaza werd het maandag 87-44 voor Donar. In Den Bosch werd donderdagavond met elf punten verschil verloren (76-65). Aris en Sassari Zondagmiddag speelt Donar voor de competitie in Leeuwarden tegen Aris. Woensdag spelen de Groningers voor de Europe Cup op Sardinië tegen Dinamo Sassari. Lees ook: - Donar verliest van Den Bosch maar bekert toch verder