Coach Siderius-Bolman vertrekt bij Sparks

Keijser Capital Martini Sparks moet verder zonder coach Joyce Siderius-Bolman. Ze heeft aangegeven per direct te stoppen bij de vrouwelijke basketbalclub uit Haren.

Als reden van haar vertrek wordt gegeven dat 'ze onvoldoende basis ziet voor een verdere vruchtbare samenwerking met zowel het bestuur als de spelersgroep', zo laat de club weten in een persbericht.

Assistent-trainer Pieter Dikhoff neemt voorlopig de taken waar als hoofdcoach.

Puntloos

Martini Spark debuteert dit seizoen op het hoogste niveau in Nederland en staat na elf wedstrijden nog altijd puntloos onderaan.

Programma

Zondag om 18.00 uur is de eerstvolgende wedstrijd van Martini Sparks. Dan is de nummer vier van de eredivisie, Lekdetec.nl uit Bemmel, te gast in Haren.

