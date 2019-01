Peter Hein van Mulligen wint De Slimste Mens

Peter Hein van Mulligen heeft zich vrijdagavond tot winnaar gekroond van De Slimste Mens. In de finale van quizprogramma, bezig aan het dertiende seizoen, liet hij voormalig schaatser Mark Tuitert en en boswachter Arjan Postma achter zich.

Elke aflevering van het quizprogramma wordt gespeeld met drie kandidaten, die alle drie op zestig seconden starten. Door vragen goed te beantwoorden kunnen kandidaten extra seconden winnen, maar die gaan er weer van de tijd af door na te denken over een antwoord.

Sterke speler

De uit Uithuizen afkomstige Van Mulligen, in het dagelijks leven hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), toonde zich meerdere afleveringen op rij een sterke speler. Door zijn grote schat aan algemene kennis wist hij zich voor de finaleronde te plaatsen.

Na de eerste drie ronden, bestaande uit de 3-6-9-vragenronde, 'Open Deur' en de puzzelronde, ging Van Mulligen meteen fier aan kop met 258 verzamelde punten. Tuitert had het een stuk lastiger en bleef ruim onder de honderd seconden steken. Postma bleef in Van Mulligens spoor met 178 seconden.

Ontdekkingsreizigers

Van Mulligen bleef zijn sterke spel volhouden in de ronden 'Collectief geheugen' en 'Galerij', waarin hij vijf van de acht ontdekkingsreizigers wist op te noemen aan de hand van afbeeldingen. Met 346 seconden ging de Uithuizer de finale in met Postma, die er 212 verzameld had. Tuitert strandde in het zicht van de finale met 62 seconden.

Finale

In de finale bleek Van Mulligen ruimschoots te sterk voor Postma. Op de vraag van presentator Philip Freriks wat de hoofdeconoom van Pasen wist, gaf hij vier goede antwoorden en speelde daarmee tachtig seconden weg bij Postma.

Toen de boswachter vervolgens niet genoeg juiste antwoorden wist te geven op de vragen 'Wat weet je van Slovenië' en 'Wat weet je van The Dark Knight', maakte Van Mulligen het karwei af en mocht hij de trofee van het spelprogramma in handen nemen. Deze werd uitgereikt door journalist en radiopresentator Roelof de Vries, die de vorige editie van De Slimste mens won.

'Verdiend gewonnen'

'Je hebt geen smerige trucjes nodig gehad, dus je hebt 'm dik verdiend gewonnen', vertrouwde De Vries Van Mulligen toe. Laatstgenoemde was uiteraard erg content met zijn overwinning.

'Schitterend dat mij dit is gelukt. Ik zal beloven niet arrogant te worden en blijf met mijn beide voeten op de grond', vertrouwde Van Mulligen het publiek en de kijkers lachend toe.