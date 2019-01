Warming-up: FC Groningen - Heracles Almelo

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Er is bij FC Groningen ontzettend veel gebeurd in de winterstop. Er kwamen maar liefst zes nieuwe spelers en er werd afscheid genomen van Mateo Cassierra en Uriel Antuna. Van de zes nieuwe spelers zullen er vanavond hoogstwaarschijnlijk drie in de basis starten.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen staat op de vijftiende plaats in de Eredivisie, met evenveel punten als PEC Zwolle en NAC Breda. Een onwaardige plek voor FC Groningen, maar puur op basis van de ranglijst is FC Groningen op dit moment gewoon een degradatiekandidaat. Vandaar ook dat er in de winterstop hard is ingegrepen en er zes nieuwe spelers bij zijn gekomen.

Van die zes spelers staan Thomas Bruns, Iliass Bel Hassani en Kaj Sierhuis waarschijnlijk direct in de basis. Kind van de rekening is Ludovit Reis, die genoegen moet nemen met een plek op de bank. Buijs ziet FC Groningen als favoriet tegen Heracles, ondanks dat de ploeg uit Almelo elf punten meer heeft dan Groningen.

De vorm: Heracles Almelo

Heracles heeft een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug. De ploeg van trainer Frank Wormuth staat halverwege op een keurige zesde plaats in de Eredivisie. Waar er bij FC Groningen in de transferwindow overuren werden gedraaid, was het in Almelo redelijk rustig.

Mats Knoester werd overgenomen van Feyenoord, maar verder waren er geen wisselingen in Almelo. Vanavond staat Yoëll van Nieff, die vorig seizoen afscheid nam bij FC Groningen, waarschijnlijk in de basis bij Heracles. Jesper Drost is geschorst.

Waar moeten we op letten?

De vraag is vooral hoe het FC Groningen zal vergaan in de nieuwe bezetting. Met Bel Hassani, Bruns en Sierhuis speelde het team van Buijs twee oefenwedstrijden. De spelers weten dus enigszins van elkaar hoe ze moeten anticiperen.

Groningen speelde in de eerste seizoenshelft enorm vaak de lange bal, wat trouwens zelden succesvol was. Mede door de nieuwe aanwinsten zal er vaker worden geprobeerd om via het middenveld de voorhoede te bereiken.

Dankzij de nieuwe rits aan spelers heeft Buijs eindelijk de ervaring die hij zo graag wilde. Wat dat betreft is het nu ook meer dan ooit aan Buijs om van deze spelers een hechte en winnende groep te maken.

Historie

FC Groningen en Heracles Almelo speelden veertien keer tegen elkaar in Groningen in de eredivisie. Negen keer won Groningen, drie keer werd het gelijk en twee keer wonnen de gasten uit Almelo.

De laatste overwinning van Heracles was in 2011. Vorig jaar werd het 3-3.

Blessures en schorsingen

Pohl, Mendes Moreira (geblesseerd), Doan (Azië Cup), Itakura (niet speelgerechtigd)

Opstelling

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Bruns, Memisevic, Warmerdam, Bel Hassani; Sierhuis en Mahi.

