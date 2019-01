Grunnsonic: hét podium voor Gronings talent

Zaterdag staat ze op het podium van Noorderslag. Maar gisteravond stond Marlene Bakker op het podium van Grunnsonic. Het festival dat tijdens Eurosonic/Noorderslag georganiseerd wordt voor Gronings talent.

Zes keer treedt de Groningse zangeres in totaal op tijdens ESNS. Met zaterdag het hoogtepunt Noorderslag. 'Ik heb er onwijs veel zin in', vertelt Bakker. 'Het is een enorme eer dat we in die line-up staan. We gaan ons visitekaartje afgeven, ik kan niet wachten.'

Genieten van ESNS

Zenuwachtig voor Noorderslag was Bakker tijdens Grunnsonic nog niet. 'Ik geniet overal van. Eurosonic is een bruisend Groningen', vertelt Bakker. 'Ik vond Grunnsonic ook ontzettend gaaf. De tent was helemaal stil dit is echt waar je op hoopt. Je ziet de mensen aandachtig luisteren, mij maak je echt niet blijer.'

'Hai Hai'

'De zenuwen komen bij mij altijd vlak van tevoren, maar als ik dan eenmaal zing, is het goed.' Alle optredens tijdens ESNS gaan Marlene Bakker niet in de koude kleren zitten. 'Als ik 's avonds thuis kom dan zeg ik weleens 'Hai Hai', lacht ze.



Kraantje Pappie begon ooit op Grunnsonic

Grunnsonic bestaat inmiddels alweer twaalf jaar. 'Kraantje Pappie, Inge van Calkar en Marlene Bakker zijn nu wel bekende artiesten die ooit op Grunnsonic stonden', vertelt Eke Koopman van de organisatie.

'Het is de plek om je te laten zien. Hier lopen allemaal mensen rond die iets voor je kunnen betekenen in de muziekwereld.'

Marlene Bakker staat vanavond om 20:30 uur met haar band in de Oosterpoort.

