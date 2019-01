Groningen maakt van Women's March een mars tegen al het geweld

Eén op de drie vrouwen wereldwijd wordt in haar leven geconfronteerd met fysiek of seksueel geweld binnen of buiten de huiselijke kring. Daarom wordt zaterdag wereldwijd, waaronder in Groningen, de Women's March gelopen.

De mars begint om 13:00 uur op het Waagplein in Stad.

Paar honderd deelnemers?

De organisatie hoopt op tenminste tweehonderd deelnemers. 'Gisteren stond het aantal aanwezigen op Facebook op 150 en het aantal geïnteresseerden op ruim achthonderd', zegt bestuurslid Elizabeth Hayes van Women's March. 'Bijna alle studenten hebben in deze periode tentamens. De mars gaat ook over het Broerplein, dus we hopen dat studenten die zitten te zwoegen in de Universiteitsbibliotheek zich ook nog bij ons aansluiten.'

Breder thema

De organisatoren in Groningen hebben besloten het thema breder te zien dan alleen geweld tegen vrouwen. 'We vragen ook aandacht voor geweld tegen transgenders en mensen in de lhbt-community en ook tegen mannen, dus voor ons is het een mars tegen geweld in de breedste zin van het woord', besluit Hayes.

Lees ook:

- Gemeenten hijsen de regenboogvlag in reactie op Nashville-verklaring

- Nashville-verklaring: 'Moeilijk voor kerkgangers die worstelen met hun gevoel'