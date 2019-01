'Normaal vissen we daar ook twintig bigbags rotzooi uit zee'

De eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat zijn voor negentig procent weer schoon na de ramp met containerschip MSC Zoe.

Dat zegt boswachter Jaap Kloosterhuis. Hij was afgelopen week met een delegatie van Staatsbosbeheer op de eilanden om daar schoon te maken.

'Sinds 4 januari zijn we met een team fulltime bezig geweest met schoonmaken', vertelt Kloosterhuis. 'We houden er nu een tijdje mee op en kijken dan na veertien dagen weer hoe het er voor staat. Voor het broedseizoen gaan we dan alles nog een keer goed schoonmaken.'

Kloosterhuis hoopt wel dat er niet nog een container openbreekt, 'want dan hebben we weer een nieuwe zending pakketjes', zegt hij.

Twintig bigbags per jaar is 'normaal'

Volgens hem zit er toch nog een voordeel aan alle ellende. 'Veel mensen hebben nu gezien hoeveel troep er in zee ligt. Het eerste weekend hebben we 32 bigbags met rotzooi van deze twee eilanden gehaald. Maar wat niemand weet is dat we normaal gesproken ieder jaar zo'n twintig bigbags met rommel op deze eilanden verzamelen.'

'We hebben het altijd over de plastic soep en dan denken we dat dat ergens ver weg is. Maar alles wat wij hier laten rondslingeren, komt uiteindelijk in zee terecht. Er is dus hoop, want we kunnen deze ellende zelf oplossen.'

