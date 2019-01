Bedumer Winterloop zoekt lokale initiatieven om geld aan te geven

De organisatie van de Bedumer Winterloop gaat dit jaar een deel van de opbrengst beschikbaar stellen aan een particulier initiatief.

Elk jaar wordt in Bedum een groot bedrag ingezameld voor kankeronderzoek. Dit keer wil de organisatie tienduizend euro reserveren voor mensen in de gemeente Het Hogeland die te maken hebben met de gevolgen van kanker.

Heel breed

'Patiënten met kanker kunnen een beroep op ons doen. Dan zou je kunnen denken aan mensen die met vervoersproblemen zitten. Iemand die bijvoorbeeld in Duitsland een behandeling krijgt, maar het vervoer niet rond krijgt', vertelt mede-organisator Klaas Hoekstra. 'Maar het kan ook iemand zijn met een laatste wens. Het is heel breed'.

'Her en der zijn er kankergerelateerde initiatieven van mensen die moeite hebben om rond te komen. Ons motto is samen tegen kanker. Dus ook die mensen willen we helpen', vertelt Hoekstra.

Selecteren

Op de website van de Bedumer Winterloop staan de spelregels en een aanvraagformulier. 'Een commissie van wijze mensen beslist uiteindelijk naar welke initiatieven het geld gaat', zegt Hoekstra.

Ruim een ton

De Bedumer Winterloop heeft vorig jaar ruim een ton opgehaald voor het UMCG Kanker Researchfonds. In totaal kon het onderzoekscentrum 106.084 euro bijschrijven.

'Dit jaar wordt het weer een groot succes. Het dorp leeft er al helemaal naar toe', vertelt Hoekstra. De negende editie van de Bedumer Winterloop is op 1 en 2 februari.

