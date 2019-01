Warffumers trekken week met barrels door Scandinavië

Zes dagen raggen met een barrel over steile bergpaden en door oogverblindende sneeuwlandschappen. Vier Warffumers voelen daar wel wat voor en zijn zaterdag vertrokken voor de wintereditie van de Barrel Challenge.

Hareld van de Berg en Froukje Oudshoorn zijn Team Big Mountain 430 en Koos en Riëtte Meijer noemen zichzelf Team Maaier 6868. Als hun barrels het volhouden, rijden ze de komende dagen bijna vijfduizend kilometer door Scandinavië.

Gepimpt

Natuurlijk zijn de barrels, die van voor het jaar 2000 moeten zijn, ook 'opgeleukt'. 'Zeker, we hebben er een sleetje opgegooid en wat ski's', lacht Hareld.

Goed voorbereid

Froukje is wel een beetje zenuwachtig: 'Ik hoop dat de auto het blijft doen', zegt ze. Hareld heeft er meer vertrouwen in: 'We zijn er al een jaar mee bezig', vertelt hij. 'We hebben van alles mee: gereedschap, dekens, extra kleding en bevoorrading.'

De twee teams rijden zaterdag naar Rostock en gaan dan op de boot naar Trelleborg. Van daaruit gaan alle teams zondag van start.

Getoeter

Er staan zaterdagmorgen wel honderd Warffumers klaar om de teams uit te zwaaien. 'Ze zijn allemaal blij dat we weggaan, denk ik', grapt Koos Meijer. Terwijl hij wegrijdt, heeft Hareld wat moeite om zijn barrel aan de praat te krijgen. Maar het lukt toch en met veel getoeter rijden de teams het dorp uit.