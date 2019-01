Deel dit artikel:













Op zoek naar de familie Van Mulligen (Foto: RTV Noord)

Peter Hein van Mulligen, geboren in Uithuizen, mag zich de Slimste Mens van Nederland noemen. Zijn jongere broer Rick Paul zit in Wie is … de Mol? Wat hebben hun ouders in het eten gestopt om zulke bekende kinderen te krijgen? Expeditie Grunnen zoekt het uit.

Op de ouderwetse manier In de wandelgangen heeft het team van Expeditie Grunnen gehoord dat de ouders van Peter Hein en Rick Paul nog in Uithuizen wonen. Een kleine zoektocht op het internet van onliner Marthijs Veldthuis levert niks op. 'Dan maar op de ouderwetse manier', zegt presentator Derk Bosscher tegen zijn team. Hij rijdt de parkeerplaats op van de lokale supermarkt op en begint wat rond te vragen. 'Nooit van gehoord' Het team belandt bij de familie Mos. Als Bosscher vraagt of ze de familie Van Mulligen kennen, vist hij helaas achter het net. 'We hadden gehoord dat ze hier altijd hebben gewoond, maar helaas. We wonen hier veertig jaar, maar ik heb nooit van die naam gehoord', vertelt Arie Mos. Wandelende encyclopedie Mos belt zijn vriend Johan Wieringa. 'Johan is de wandelende encyclopedie van het dorp.' En ja hoor, Wieringa weet precies te vertellen waar ze wonen. 'Althans, daar hebben ze altijd gewoond!', voegt hij er onder voorbehoud aan toe. Veldthuis toetst het adres in: 'Drie minuten rijden, jongens!' Door de brievenbus Het huis van de familie Van Mulligen ziet er donker uit en op de deur hangt een briefje: 'Pakketjes afleveren bij de familie Kuis.' 'Dichterbij dan dit gaan we niet komen', concludeert Bosscher. Lia Kuis wil in eerste instantie niet opendoen: 'Ik ben net wakker, ik zie er niet uit'. Bosscher interviewt haar door de brievenbus. Eindje rijden Uiteindelijk mag het team van Expeditie Grunnen binnenkomen. 'We zijn op zoek naar de ouders van Rick Paul en Peter Hein van Mulligen', vertelt Bosscher. 'Dan moeten jullie nog een eindje rijden', antwoordt Anton Kuis. De familie Van Mulligen is op dit moment in Nieuw-Zeeland. Mevrouw Kuis belt haar vriendin, maar die neemt niet op. 'Er is natuurlijk ook twaalf uur tijdsverschil!' Bosscher is toch nieuwsgierig en vraagt het dan maar aan meneer Kuis. 'Hoe komt het nou dat er van die slimme mensen uit Uithuizen komen?' Kuis moet lachen: 'Het Hogeland hè, de frisse wind maakt je helder!' Lees verder: - Peter Hein van Mulligen wint De Slimste Mens