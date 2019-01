Deel dit artikel:













Zoektocht met sonarapparatuur naar vermiste Robert Huter (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Op het Noord-Willemskanaal is zaterdagmiddag met sonarapparatuur gezocht naar de vermiste Robert Huter. De zoektocht naar de 72-jarige man is nog altijd in volle gang.

De oud-wiskundeleraar ging op zaterdag 29 december met zijn fiets van huis en keerde niet meer terug. Stichting Vrijwilligers van de Stichting Signi Zoekhonden speuren met een boot en sonarapparatuur het kanaal af, dat langs de A28 loopt. Er is onlangs ook gezocht met speurhonden, maar tevergeefs. De politie wordt op de hoogte gehouden van de zoektocht. De stichting is ingeschakeld door de familie. Nieuwe fiets Volgens zijn vrouw zou Huter gaan kijken naar een nieuwe fiets, omdat een van hun fietsen was gestolen. Hij is zaterdagochtend 29 december rond tien uur voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat in Haren.