Women's March trekt door Groningen: 'Ik kreeg gisteren nog 'hoer' en 'slet' naar mijn hoofd geslingerd'

In Groningen trok zaterdag een protestmars van 150 mensen, voornamelijk vrouwen, door de binnenstad. Het gaat om de Women's March, een protest tegen fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen.

De demonstratie wordt dit weekend wereldwijd gehouden. Eén van de Groningse deelnemers laat weten dat dit niet voor niets is.

'Je kunt ook aardig zijn'

'Gisteren stond ik nog buiten bij Eurosonic te wachten op een paar vrienden. Toen kreeg ik woorden als 'hoer' en 'slet' naar mijn hoofd geslingerd. Nou, ik moet toch wel wat anders doen om dat te zijn. Zo jammer, je kunt ook aardig zijn.'

De scheldpartij is niet de reden dat ze meeloopt: 'Ik ben vrijwilliger bij Humanitas en help iemand die uit de vrouwenhandel wil komen. Vanuit haar weet ik dat er aandacht nodig is voor dit onderwerp', vertelt ze.

Nashville-verklaring

Naast vrouwen lopen ook enkele tientallen mannen mee. De organisatie heeft besloten het thema breder te zien dan alleen geweld tegen vrouwen. Er is ook aandacht voor geweld tegen LHBT+'ers, mede vanwege de aandacht rond de Nashville-verklaring.

'Als we stil zijn, kunnen we niks bereiken. Als we meelopen, kunnen we meer bereiken', vertelt een van de jongens die meeloopt met de Women's March.

Ook in andere Europese steden, waaronder Hamburg, Berlijn en Rome, zijn zaterdag protestmarsen, Vooral in Amerika zijn zaterdag vele tientallen Women's Marches.

