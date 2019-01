Facebookactie om Kamer voor 'vijf Groninger eisen' te laten stemmen

'Maak een foto en laat de coalitiepartijen met #stemvoorgroningen weten dat ze dinsdag voor de vijf eisen van Groningen moeten stemmen.' Deze oproep doet het Groningse SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman op Facebook.

In een brief hebben de provincie Groningen, de bevingsgemeenten, de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad vorige week vijf dringende adviezen gegeven aan de Tweede Kamer om de impasse in de Groningse gasproblematiek te doorbreken.

Motie

Minister Wiebes van Economische Zaken wil deze adviezen niet één op één overnemen. Tijdens een Kamerdebat vorige week woensdag heeft de voltallige aanwezige oppositie een motie ingediend met het verzoek om de Groningse adviezen 'onverkort ter harte te nemen en uit te voeren'. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over deze motie.

Beckerman wil met haar actie coalitiepartijen onder druk zetten om voor de adviezen te stemmen.

Lees ook:

- Dit heeft het gasdebat in de Tweede Kamer ons opgeleverd

- Lees terug Kamerdebat: Wiebes: 'Ik ben niet vies van pardons, maar dat kan hier niet'

- Groningen waarschuwt voor 'gascrisis': 'Er gaat iets fundamenteel mis'