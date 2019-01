Expeditie Grunnen: Met een barrel naar Scandinavië

Ruim driehonderd auto's vertrekken zaterdag richting Scandinavië voor een zogeheten Barrel Challenge. De autocolonne begint in Bad Nieuweschans en rijdt via Duitsland naar Zweden, Noorwegen en Finland: een rondje Oostzee.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Yann uit Frankrijk moet zijn trein halen

- Harm krijgt zijn auto niet aan de loop

- Op zoek naar de ouders van De Slimste Mens

- Op weg naar Scandinavië in een barrel

- De ijsbaan van Bad Nieuweschans

- Lutje potje kieken bij Iede & Geeske

- Helpen met verhuizen in Sappemeer

- Jonge schaatsers bij het NK pupillen

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

