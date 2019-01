Race om eerste marathon: profiteert Noordlaren van wit geverfd asfalt?

In Noordlaren is hard gewerkt om de ijsbaan gereed te maken. Wit geverfd asfalt draagt daar aan bij. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het vriest, dus is Noordlaren in de opperste staat van paraatheid. Vrijwilligers en bestuursleden van ijsvereniging De Hondsrug proberen zoals elk jaar de eerste marathon op natuurijs te organiseren. En daarvoor zijn ze al druk in de weer.

Vijf mannen staan zaterdagmiddag om een lichtmast heen en kijken naar een kastje. 'Wat is hier nou mis mee?', vraagt één van hen zich af. De rest kijk bedenkelijk waarna een slaak van verlichting volgt. 'Oh kiek, ik heb het al', zegt één van de mannen. Het probleem lijkt te zijn verholpen.

Vrijwilligers van de ijsvereniging proberen een mankement te verhelpen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Repareren

'Alles moet weer in orde zijn. Dus ook de lichtmasten, want het kan best zo zijn dat de marathon in het donker gereden gaat worden. Twee masten doen het niet. Die repareren we nu', vertelt Willem Frederik Wolters. Hij is bestuurslid van de ijsvereniging.

Je kunt zien dat het ijs op het zwarte asfalt wél gesmolten is Willem Frederik Wolters - Bestuurslid ijsvereniging De Hondsrug

Er staat al een dun laagje ijs op de baan. 'We hebben de asfaltbaan waarop het ijs nu ligt onlangs wit geverfd. Dat werpt z'n vruchten af, want ik heb het idee dat het ijs daardoor blijft liggen. Je kunt zien dat het ijs op het zwarte asfalt wél gesmolten is', verklaart Wolters.

Hij heeft er vertrouwen in dat de eerste schaatsmarathon van dit jaar in Noordlaren gereden wordt.

Overleg

Het bestuur komt zaterdagavond weer bij elkaar om te overleggen of er weer met water gespoten moet worden. Volgens Wolters kan het best zo zijn dat er zondag of maandag al door leden van de ijsclub op de baan geschaatst kan worden. 'Maar het wordt echt afwachten wat het weer gaat doen. De grote vraag is of de vrieskou door blijft zetten.'

