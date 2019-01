Lees terug: Bruns schiet FC Groningen met twee heerlijke treffers in veilige haven: 3-0

Een fris spelend FC Groningen heeft de thuiswedstrijd tegen Heracles overtuigend met 3-0 gewonnen. Debutant Thomas Bruns was de grote man aan de kant van de FC, hij scoorde twee keer.

Samir Memisevic had de FC al in de twaalfde minuut op voorsprong geschoten uit een strafschop. Sergio Padt voorkwam bij een 1-0 tussenstand de gelijkmaker door een kopbal van Duarte uit zijn doel te werken met een reflex. Beide doelpunten van Bruns waren mooi, maar de 2-0 was een pareltje omdat hij de bal met heel veel gevoel over Blaswich heen krulde.

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Bel Hassani, Bruns, Memisevic, Warmerdam; Sierhuis, Mahi.

Heracles Almelo

Blaswich; Droste, Rossmann, Van den Buijs, Czyborra; Merkel, Duarte, Van Nieff, Dos Santos, Kuwas, Peterson.

Scheidsrechter: Kevin Blom

