Live: FC Groningen verdedigt voorsprong tegen Heracles: 1-0

Een fris spelend FC Groningen staat bij rust met 1-0 voor tegen Heracles. Samir Memisevic scoorde in de 12e minuut uit een strafschop na hands van Czyborra. Daarvoor had Mahi al een levensgrote kans op de openingstreffer gemist.

Sergio Padt voorkwam vlak voor rust de gelijkmaker. De keeper van de FC hield met een katachtige reflex een kopbal van Duarte uit zijn doel. Verder liet Heracles weinig zien. Het enige wat de Groningers te verwijten valt is dat de tweede treffer nog niet gevallen is.

Kan FC Groningen de goede lijn van de eerste helft doorzetten of knokt Heracles zich terug in dit tot nu toe eenzijdige duel? Volg de ontknoping van via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Bel Hassani, Bruns, Memisevic, Warmerdam; Sierhuis, Mahi.

Heracles Almelo

Blaswich; Droste, Rossmann, Van den Buijs, Czyborra; Merkel, Duarte, Van Nieff, Dos Santos, Kuwas, Peterson.

Scheidsrechter: Kevin Blom

#groher