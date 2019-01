Straks live: Bel Hassani, Bruns en Sierhuis debuteren bij de FC; Van Nieff in de basis bij Heracles

FC Groningen hervat vanavond de competitie met de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Groningen presenteerde in de winterstop maar liefst zes nieuwe aanwinsten, de gasten uit Almelo namen verdediger Mats Knoester over van Feyenoord.

De Groningers zijn zeer gebaat bij een goede herstart na de winterstop. De ploeg van coach Danny Buijs staat vijftiende in de eredivisie en heeft de punten buitengewoon hard nodig. Heracles, onder leiding van de Duitse trainer Frank Wormuth, deed het prima in de eerste seizoenshelft en staat na zeventien duels op de zesde plaats met 26 punten.

Liveblog

Zorgt FC Groningen voor de eerste driepunter in de 2019 of trekt Heracles de goede vorm van voor de winterstop door? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Bel Hassani, Bruns, Memisevic, Warmerdam; Sierhuis, Mahi.

Heracles Almelo

Blaswich; Droste, Rossmann, Van den Buijs, Czyborra; Merkel, Duarte, Van Nieff, Dos Santos, Kuwas, Peterson.

Scheidsrechter: Kevin Blom

